Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем Героев Отечества Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем Героев Отечества. текст поздравления распространила пресс-служба администрации города.

"Уважаемые ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления с Днём Героев Отечества!

Это праздник тех, кто в разные годы защищал право нашего народа на жизнь. Вы своим делом показали, насколько значима роль каждого человека в служении Отечеству.

Ваша отвага вдохновляла и продолжает вдохновлять на подвиги ваших сослуживцев, земляков, укрепляет силу духа и показывает нам всем образец мужества и стойкости, перед которыми отступает любой противник. В мирное время вы подаёте нам всем пример того, что в решающий момент самый правильный поступок – тот, который диктуют нам совесть, человеческий, гражданский долг и любовь к Родине.

Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет!" – отмечается в заключительной части поздравления.