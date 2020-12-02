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Общество

Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем Героев Отечества

09 декабря 2020 10:27  [92] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем Героев Отечества. текст поздравления распространила пресс-служба администрации города.

"Уважаемые ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления с Днём Героев Отечества!

Это праздник тех, кто в разные годы защищал право нашего народа на жизнь. Вы своим делом показали, насколько значима роль каждого человека в служении Отечеству.
Ваша отвага вдохновляла и продолжает вдохновлять на подвиги ваших сослуживцев, земляков, укрепляет силу духа и показывает нам всем образец мужества и стойкости, перед которыми отступает любой противник. В мирное время вы подаёте нам всем пример того, что в решающий момент самый правильный поступок – тот, который диктуют нам совесть, человеческий, гражданский долг и любовь к Родине.

Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет!" – отмечается в заключительной части поздравления.

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