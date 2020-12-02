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Дворникам Канавинского района выплатили зарплату по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 10 декабря 2020 года.
Ранее Госинспекция труда организовала проверку по информации о невыплате зарплат дворникам.
Прокурорской проверкой установлено, что субподрядчик ООО "Жилой фонд" осуществляет санитарное содержание мест общего пользования 156 многоквартирных домов в Канавинском районе по договору с подрядчиком ООО "Белинка НН".
В связи с образовавшейся задолженностью по оплате выполненных работ у подрядчика перед ООО "Жилой фонд" образовался долг по оплате труда перед 90 работниками в размере 780 тысяч руб.
Внесено представление по делу об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.
В ходе прокурорской проверки, а также в результате принятых мер прокурорского реагирования подрядчик погасил задолженность перед ООО "Жилой фонд" за оказанные услуги в размере более 2 млн рублей. Зарплату работникам также перечислили, долги погасили, по информации прокуратуры.
Работа районной прокуратуры на данном направлении продолжается.
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