Берегоукрепления вдоль Оки в Нижнем Новгороде передают в областную собственность Общество

Берегоукрепительные сооружения на правом берегу Оки в Нижнем Новгороде передают в областную собственность. Это связано с тем, что на участке вдоль ул. Черниговской, от Канавинского до Молитовского моста, запланирована реконструкция набережной.

Решение о передаче сооружений было одобрено депутатами городской Думы на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 10 декабря 2020 года.

Всего предложено включить берегоукрепительные сооружения на шести участках от Речного вокзала до Молитовского моста и на трех участках в районе Куйбышевского водозабора – всего 9 объектов. Инициатором выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева пояснила, что в дальнейшем объекты муниципальной казны будут переданы в государственную собственность Нижегородской области. По ее словам, это необходимо для реализации инвестиционного проекта по реконструкции набережной Оки.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин попросил до передачи права собственности на берегоукрепительные сооружения предоставить депутатам информацию о сроках и объемах запланированного инвестиционного соглашения по комплексному развитию данной территории.

Ранее власти нашли инвестора для берегоукрепления набережной вдоль ул.Черниговской. Инвестор предложил выполнить работы по берегоукреплению участка протяженностью 3 км.