Продуктовые наборы начнут выдавать нижегородским школьникам-льготникам с 14 декабря Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Продуктовые наборы начнут выдавать нижегородским школьникам-льготникам с 14 декабря 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Речь идет об учениках 6, 7, 8 и 10 классов нижегородских школ, которые на данный момент учатся дистанционно.

В департаменте образования разработали примерный состав продуктов, исходя из количества учебных дней.

По данным департамента, пока будет организована выдача продуктовых наборов учащимся 6-8 и 10 классов с ограниченными возможностями здоровья. На неделе с 21 по 27 декабря начнется выдача наборов остальным льготникам.

"Такая форма поддержки хорошо зарекомендовала себя в первую волну пандемии, когда продуктовые наборы получили более 7 тысяч человек. В декабре льготные категории учащихся смогут получить наборы за ноябрь, а в январе, после праздничных дней, – за учебный период декабря", – отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, что 6 апреля учащиеся льготных категорий получили первые продуктовые наборы, рассчитанные на месяц. В состав вошли бакалейная продукция и продукты в твёрдой упаковке.

По возникающим вопросам касательно качества продуктов, входящих в наборы, или составу самих наборов можно обращаться по телефонам горячей линии "ЕЦМЗ": 265-36-94, 8-991-453-53-53.