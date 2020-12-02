Школу достроили в ЖК "Гагаринские высоты", обучение начнется 1 сентября 2021 года Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Школу № 34 достроили в ЖК "Гагаринские высоты". Об этом рассказали в администрации Приокского района.

Строительные работы завершены, сейчас в школе заканчиваются финальные отделочные работы и работы по благоустройству, после чего в помещениях проведут клининг.

До конца года здание планируется ввести в эксплуатацию, а 1 сентября 2021 года новая школа примет первых учеников.

В четырёхэтажном здании школы располагаются профильные классы для освоения общеобразовательной программы и дополнительного изучения факультативных предметов, спортивный и хореографический залы. Для развития творческого потенциала учащихся в актовом зале, рассчитанном почти на 500 мест, оборудованы гримёрные комнаты и собственная аппаратная. В столовой на 378 посадочных мест будут располагаться школьное кафе и буфет.

Особенность новой школы – специализация на изучении Вселенной и Космоса.

"Новая школа рассчитана почти на 700 мест, что позволит ликвидировать вторую смену в других школах Приокского района. Большой акцент в школе сделан на дополнительное образование и развитие творческого потенциала учащихся. Так, в школе будут реализованы следующие направления: школа полного дня, школа единого образовательного пространства, школа молодых и партнёр-школа. Ученики смогут получать необходимые знания, не перемещаясь по всему городу – теперь занятия будут проходить в одном месте по единой учебной программе", - сообщил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Он отметил, что ранее между МБОУ "Школа № 34" и Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина было заключено соглашение о сотрудничестве: главным пунктом договора стало обеспечение учебного учреждения молодыми педагогами – выпускниками университета.

Кроме того, рядом с новой школой завершается строительство детского сада на 280 мест с бассейном. В настоящий момент в здании завершаются отделочные работы. Школа и детсад в ЖК "Гагаринские высоты" станут единым образовательным пространством, центром развития ребёнка. Они строятся по нацпроекту "Образование".

Напомним, год назад экс-глава города Владимир Панов обратился к вице-губернатору Нижегородской области с просьбой об ускорении процесса согласования теплотрассы к школе в ЖК "Гагаринские высоты".

Напомним также, всего в Нижнем Новгороде к 2020 году планировалось построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг", на площадке в границах ул. Машинная и Победная, в микрорайоне "Гагаринские высоты", в микрорайоне "Цветы" и в микрорайоне "Бурнаковский".