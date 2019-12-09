Владимир Панов обратился в правительство для ускорения процесса согласования теплотрассы к школе ЖК "Гагаринские высоты" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, фото от ноября 2018 года

Глава города Владимир Панов обратился к вице-губернатору Нижегородской области Евгению Люлину с просьбой об ускорении процесса согласования теплотрассы к школе в ЖК "Гагаринские высоты". Об этом стало известно в ходе обсуждения исполнения нацпроектов 2019 года на заседании Думы Нижнего Новгорода.

Основные строительно-монтажные работы при строительстве школы выполнены. Завершены работы по фасаду, но к отделке подрядчик не может приступить из-за отсутствия тепла в здании.

По информации АО "Теплоэнерго", разработан проект по строительству теплотрассы к школе. Он прошел все согласования, но на стадии открытия ордера на проведение работ одним из обязательных условий стало получение согласия жителей дома 99/2 по проспекту Гагарина, мнения которых разделились.

Одни нуждаются в новой школе и были готовы разрешить прокладку теплотрассы на придомовой территории, но были те, кто по понятным причинам выступил против прокладки сетей около домов. АО "Теплоэнерго" ведет работу по изменению троссировки тепловой сети, но альтернативный маршрут проходит по территории Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Сам ректор не может принять решения о прокладке тепловой сети – это входит в компетенцию министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

"Евгений Борисович, здесь убедительная просьба нас поддержать, потому что у нас с сельхозяйственной академией уже была долгая проблема, которую летом удалось решить только с привлечением министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Учитывая, что жители в микрорайоне "Гагаринские высоты" уже выразили голосованием свою отрицательную позицию по прокладке теплотрассы к школе, а единственный альтернативный маршрут – это только сельхозакадемия, то без поддержки правительства мы не сможем решить этот вопрос", - обратился Владимир Панов.

Всего в Нижнем Новгороде к 2020 году планировалось построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг", в границах ул. Машинная и Победная, в микрорайоне "Гагаринские высоты" в Приокском районе, в микрорайоне "Цветы" и в микрорайоне "Бурнаковский" в Московском районе. Ранее представитель подрядной организации по строительству школы в ЖК "Цветы" сообщал, что учреждение планировалось построить в декабре 2019 года, позднее стало известно, что школу планируется открыть 1 сентября 2020 года.