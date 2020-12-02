Лучший проект стелы "Город трудовой доблести" определит народное голосование Общество

Лучший проект стелы "Город трудовой доблести" определит народное голосование. Оно проходит на сайте стеладоблести.рф и завершится 21 декабря в 18:00, сообщили в НРО партии "Единая Россия".



Стартовало общественное голосование на лучший проект стелы "Город трудовой доблести". Участникам голосования предстоит выбрать понравившуюся скульптурную композицию из 20 вариантов.



Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин призвал всех нижегородцев присоединиться к голосованию.



"Вместе с нижегородцами мы уже определили, что памятная стела будет установлена на Благовещенской площади Нижнего Новгорода. Это знаковое место для города, которое объединяет восемь веков его истории. И важно, чтобы нижегородцы приняли активное участие в голосовании по выбору проекта стелы, выразили свою позицию. В Нижегородской области живет очень много неравнодушных людей, которые чтят историю родного края и трепетно относятся к ней. Среди представленных проектов много интересных работ, есть и проект нижегородского коллектива", - отметил Глеб Никитин.



Отдать свой голос за понравившуюся композицию может каждый желающий на сайте стеладоблести.рф. Для участия в опросе потребуется пройти простую процедуру регистрации. Проголосовать можно за один или несколько проектов. Голосование завершится 21 декабря в 18.00.



Напомним, в сентябре этого года стартовал конкурс на разработку лучшего проекта стелы "Город трудовой доблести".

Конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы "Город трудовой доблести" проводится Российским военно-историческим обществом. Свои работы представили как известные мастера, так и начинающие архитекторы и скульпторы со всей страны.



После завершения голосования состоится заседание Творческого совета РВИО по монументальному искусству, который возглавляет Андрей Кончаловский. Решение будет приниматься на основании итогов общественного голосования, а также с учетом голосования глав Городов трудовой доблести, в которых будут установлены стелы, и оценок экспертов Творческого совета РВИО.

Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил о присвоении 20 городам страны, в числе которых и Нижний Новгород, почетного звания "Город трудовой доблести".



С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" выступило региональное отделение "Единой России". Было собрано более 846 тысяч подписей.



Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В годы войны Горький стал ключевым центром оборонной промышленности. Здесь был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.