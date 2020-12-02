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Общество

Спортпавильоны завода "Красная Этна" передают в собственность Нижнего Новгорода

15 декабря 2020 17:41  [93] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Спортивные павильоны завода "Красная Этна" передают в собственность Нижнего Новгорода. Соответствующий проект решения Думы размещен на сайте. Решение по этому вопросу будет принято на заседании 16 декабря 2020 года.

Проектом предусмотрено принятие в муниципальную собственность города спортивного павильона с трибунами площадью 476,8 кв.м (год завершения строительства 1965) и спортивного павильона без трибун площадью 1092 кв.м (год завершения строительства 1965) в Ленинском районе по ул. Красноэтновской.

Инициатор: АО "Завод Красная Этна".

Объекты расположены на муниципальном земельном участке.

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