Спортпавильоны завода "Красная Этна" передают в собственность Нижнего Новгорода Общество

Спортивные павильоны завода "Красная Этна" передают в собственность Нижнего Новгорода. Соответствующий проект решения Думы размещен на сайте. Решение по этому вопросу будет принято на заседании 16 декабря 2020 года.



Проектом предусмотрено принятие в муниципальную собственность города спортивного павильона с трибунами площадью 476,8 кв.м (год завершения строительства 1965) и спортивного павильона без трибун площадью 1092 кв.м (год завершения строительства 1965) в Ленинском районе по ул. Красноэтновской.

Инициатор: АО "Завод Красная Этна".

Объекты расположены на муниципальном земельном участке.