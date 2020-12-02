Александровский сад в Нижнем Новгороде предложено благоустроить за 500 млн рублей Культура и отдых

Фото: концепция развития Александровского сада, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800

Благоустройство Александровского сада предложено провести за 500 млн рублей. Как сообщается на сайте Фабрикант, объявлена госзакупка на производство работ.

Итоги планируется подвести 31 декабря этого года.

Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения "Нижегородский откос" включает в себя склон горы между Чкаловской лестницей, Нижневолжской набережной, Казанским съездом, Верхневолжской набережной, включая территорию объекта культурного наследия регионального значения "Александровский сад".

Ранее сообщалось, что средства пойдут на восстановление ракушки, ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.

Заказчик – АНО "Центр 800".

Работы необходимо завершить до 1 июля 2021 года. Гарантия на работы 5 лет.