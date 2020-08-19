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Культура и отдых

Полмиллиарда рублей предложено направить на благоустройство Александровского сада

20 августа 2020 14:43  [68] Культура и отдых

Фото: концепция развития Александровского сада, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800

Полмиллиарда рублей предложено направить на благоустройство Александровского сада. Информация о планируемом финансировании содержится в августовских поправках в бюджет на 2020 год. Заседание Заксобрания Нижегородской области пройдет 27 августа, где также будут рассмотрены изменения в бюджет.

Речь идет о территории склона от Чкаловской лестницы до Казанского съезда под Верхневолжской набережной.

На благоустройство самого крупного парка в историческом центре Нижнего Новгорода планируется направить 500 млн рублей. Средства пойдут на восстановление ракушки, ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.

Ранее архитектурное бюро "Wowhaus" представило итоговую концепцию развития Александровского сада, который будет разделен на три уровня: видовой (соединен с площадью у памятника Чкалову), событийный (средний ярус) и прогулочный (до Нижневолжской набережной). На видовой площадке планируется высадить живую изгородь и обустроить смотровые площадки. В частности, сделать парящую террасу. Также будет восстановлена беседка, которая находилась там ранее.

Ранее сообщалось, что нижегородцы хотят в Александровском саду слушать музыку и кататься на санках.

Всего из регионального бюджета планируется выделить около 2,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. Более 150 млн рублей будет направлено на благоустройство Нижневолжской набережной, если поправки в бюджет одобрят.

 

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