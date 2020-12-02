Вторую смену в школах Нижнего Новгорода планируется отменить к 2024 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вторую смену в школах Нижнего Новгорода планируется отменить к 2024 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе заседания Гордумы 16 декабря 2020 года.

Согласно информации, в настоящий момент во вторую смену учатся порядка 17 тысяч учеников.

Юрий Шалабаев доложил депутатам о результатах реализации национального проекта "Образование" на территории Нижнего Новгорода. Так в 2020 году были построены и введены в эксплуатацию две школы - на пр. Гагарина и в ЖК "Цветы". В школе в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии на сегодняшний день завершено строительство, идут пуско-наладочные работы.

По словам главы города, в следующем году власти заявились на строительство еще пяти школ. В том числе рассматривается вариант заключения концессионных соглашений в рамках нацпроектов. В том числе, будет построена школа в ЖК Новая Кузнечиха и реализован масштабный проект - Школа 800.

"До 2024 года мы вопрос со второй сменой должны закрыть полностью", - заявил Юрий Шалабаев.

При этом он отметил, что часто вторая смена – это вынужденная мера не потому, что у города "не хватает мощности", а потому, что некоторые школы более популярны.

Ранее министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе общегородского родительского собрания также выражал надежду, что в ближайшие годы вторую смену удастся отменить.

"Нам бы очень хотелось, чтобы не было второй смены. Но, к сожалению, мы сейчас не можем решить этот вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время, когда мы введем в эксплуатацию несколько новых школ, ажиотаж, связанный со сменами пойдет на спад", - сказал Сергей Злобин.