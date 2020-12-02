Росприроднадзор проводит расследование из-за свалки на земельном участке завода "Красное Сормово"

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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит административное расследование в отношении ПАО "Завод "Красное Сормово". Об этом сообщили в управлении 16 декабря 2020 года.
На территории земельного участка на ул. Щербакова в Сормовском районе, принадлежащего предприятию, было зафиксировано несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов, а также древесных остатков и крупногабаритного мусора.
Инспекторы пока отобрали пробы. Ситуация находится на постоянном контроле Росприроднадзора.
Напомним, контракт на ликвидацию другой свалки - Шуваловской заключен с ООО "Ситилюкс".
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