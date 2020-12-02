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Общество

Контракт на ликвидацию нижегородской Шуваловской свалки заключен с ООО "Ситилюкс"

16 декабря 2020 11:50  [1] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

ГБУ Нижегородской области "Экология региона" заключил контракт на ликвидацию нижегородской Шуваловской свалки с ООО "Ситилюкс". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Шуваловская свалка – один из проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города. Ее рекультивация позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку. Планируем, что подрядчик приступит к подготовительным работам на площадке уже в начале 2021 года", - сказал Глеб Никитин.

На данный момент подрядчик – ООО "Ситилюкс" (Нижний Новгород) - занимается составлением календарного плана-графика производства рекультивации. По условиям контракта компания должна ликвидировать свалку отходов на территории Шуваловской промзоны посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации.

Непригодные к утилизации фракции будут направлены на объект, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот.

Завершить рекультивацию подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года, добавил губернатор Нижегородской области.

В целом стоимость работ составит 1 млрд 230 млн рублей - это средства из федерального и областного бюджетов.

Работы будут выполнены по федеральному проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология" в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Напомним, Шуваловскую свалку передали в собственность Нижегородской области в октябре прошлого года.

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