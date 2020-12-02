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Общество

Два спортпавильона завода "Красная Этна" передали в собственность Нижнего Новгорода

16 декабря 2020 12:06  [81] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спортивные павильоны завода "Красная Этна" передали в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение было принято депутатами Думы Нижнего Новгорода на заседании 16 декабря 2020 года.

Речь идет о павильоне с трибунами площадью 476,8 кв.м (год завершения строительства 1965) и павильоне без трибун площадью 1092 кв.м (год завершения строительства 1965) в Ленинском районе по ул. Красноэтновской.

Объекты расположены на муниципальном земельном участке. Инициатором передачи выступило АО "Завод Красная Этна".

Решение было принято депутатами единогласно.

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