Два спортпавильона завода "Красная Этна" передали в собственность Нижнего Новгорода

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Спортивные павильоны завода "Красная Этна" передали в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение было принято депутатами Думы Нижнего Новгорода на заседании 16 декабря 2020 года.
Речь идет о павильоне с трибунами площадью 476,8 кв.м (год завершения строительства 1965) и павильоне без трибун площадью 1092 кв.м (год завершения строительства 1965) в Ленинском районе по ул. Красноэтновской.
Объекты расположены на муниципальном земельном участке. Инициатором передачи выступило АО "Завод Красная Этна".
Решение было принято депутатами единогласно.
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