Движение транспорта в Нижнем Новгороде частично перекрыли в связи с большой пресс-конференцией Владимира Путина Общество

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Движение транспорта в Нижнем Новгороде частично перекрыли в связи с большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина сегодня, 17 декабря. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В частности, по ул. Малой Покровской, на участке от ул.Звездинки до ул.Большой Покровской, с полуночи и до 18 часов действует запрет на проезд.

В департаменте также отметили, что в этот период на участках улиц Большая Покровская и Звездинка будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Работают эвакуаторы.

Начало пресс-конференции в 12:00 в онлайн-формате. Владимир Путин ответит на вопросы журналистов по видеосвязи.