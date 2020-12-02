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Общество

Движение транспорта в Нижнем Новгороде частично перекрыли в связи с большой пресс-конференцией Владимира Путина

17 декабря 2020 09:35  [146] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта в Нижнем Новгороде частично перекрыли в связи с большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина сегодня, 17 декабря. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В частности, по ул. Малой Покровской, на участке от ул.Звездинки до ул.Большой Покровской, с полуночи и до 18 часов действует запрет на проезд.

В департаменте также отметили, что в этот период на участках улиц Большая Покровская и Звездинка будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Работают эвакуаторы.

Начало пресс-конференции в 12:00 в онлайн-формате. Владимир Путин ответит на вопросы журналистов по видеосвязи.

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