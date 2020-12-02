Глеб Никитин поручил пересмотреть список сносимых к 800-летию Нижнего Новгорода домов Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил пересмотреть список сносимых к 800-летию Нижнего Новгорода домов. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу сохранения исторического облика города.

В нем приняли участие заместитель губернатора Сергей Морозов, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, а также представители архитектурного и градостроительного сообщества, члены архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона и общественного совета при управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

Участники совещания предметно рассмотрели вопрос необходимости сноса каждого из 28 аварийных и уже расселенных домов в историческом центре Нижнего Новгорода. Часть из них, по мнению общественников, является ценными объектами, формирующими городскую градостроительную среду, и их облик необходимо сохранить. При этом эксперты подчеркнули, что к большинству объектов, которые попали под снос в первую очередь, это не относится.

"Не секрет, что в городе огромное количество аварийных домов и сооружений, захламляющих и портящих облик целых районов. Это зачастую уже расселенные, бесхозные или самовольно возведенные строения. Годами до них не доходили руки или не хватало политической воли для их сноса. Но некоторые из них, хоть и не являются памятниками архитектуры, возможно, определяют исторический облик города. Поэтому решение об их сносе необходимо принимать коллегиально, обсуждая с экспертным сообществом. Нам важно сохранить исторический облик города, а не разваливающиеся здания", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин поручил до конца недели провести заседание расширенного состава архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона с участием членов общественного совета при управлении государственной охраны объектов культурного наследия. На нем экспертное сообщество должно детально рассмотреть список домов, не являющихся объектами культурного наследия, планируемых к сносу, и решить, какие из зданий в будущем необходимо воссоздать по обмерным чертежам.

"На совете эксперты детально рассмотрят все дома, в том числе и уже снесенные. Фасады объектов, которые создают антураж города, его историческую идентичность, также должны воссоздаваться", - добавил глава региона.

Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Глеб Никитин поручил проработать возможность создания дополнительного раздела на нижегородском публичном портале государственной информационной системы градостроительной деятельности (ГИСОГД), в котором специалисты укажут на необходимость при застройке территории воссоздания облика тех зданий, которые располагались на этом месте ранее.

"В систему нужно загрузить все наши решения о фасадном облике улиц, чтобы инвестор, приходя к нам, понимал: реставрировать здание не надо, но при формировании архитектурной концепции необходимо воссоздать облик уже снесенного дома", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, по итогам совещания глава региона поручил при сносе деревянных домов обеспечить сохранение ценных декоративных элементов.

Добавим, что на сайте госзакупок в 2020 году прошли, либо еще проходят, аукционы на снос исторических зданий сразу по нескольким адресам:

ул. Большая Печерская, д.68 литера А,

ул. Большая Печерская, д.68 литера Б,

ул. Большая Печерская, д.76 литера А,

ул. Большая Печерская, д.85 литера А,

ул. Большая Печерская, д.85а литера Б,

ул. Большая Печерская, д. 87 литера А,

ул. Семашко, д.21д литера Д,

ул. Ульянова, д.52 литера А,

ул. Воровского, д.8б литера В,

пл. Сенная. д.11 литера А,

ул. Большие Овраги, д.14 литера А,

ул. Ильинская, д.107 литера А,

ул. Ильинская, д.111 литера С,

ул. Ильинская, д.113 литера А,

ул.Ильинская, д.133 литера А

пер. Лудильный, д.5 литеры А,А1,

ул. Гоголя, д.6 литера А,

ул. Гоголя, д.6 литера Б,

ул. Гоголя, д.6 литера В,

ул. Гоголя, д.24 литера А,

ул. Гоголя, д.31 литера А,

ул. Гоголя, д.10б литера Б,

ул. Дальняя. д.14 литера А,

ул. Провиантская. д.31 литера А,

ул. Грузинская, д.3б литера Б,

ул. Грузинская, д.9г литера Д,

ул. Чернышевского, д.6 литера А ,

ул. Большая Перекрестная, д.34 литера А.

К примеру, несколько домов из этого списка по ул.Б.Печерской уже снесли.

Напомним, четыре горевших деревянных дома по ул.Шевченко-М.Ямская весной-летом этого года планируется восстановить по инициативе нижегородского минимущества.