Четыре горевших деревянных дома по ул.Шевченко-М.Ямская планируется восстановить по инициативе нижегородского минимущества Общество

Четыре горевших деревянных дома по улицам Шевченко и М.Ямская планируется восстановить. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы. Заседание комиссии Думы по имуществу и земельным отношениям по этому вопросу пройдет завтра, 28 июля.

В частности, по инициативе министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области предлагается передать дома из городской в областную собственность.

Адреса домов: ул.Шевченко, 13; ул.Шевченко, 17; ул.Малая Ямская, 19; ул.Малая Ямская, 23/19 и ул.Студеная, 49/6 (главный дом усадьбы крестьянина Дом Седова). Всего пять домов.

Цель передачи зданий в региональную собственность - восстановление и реконструкция объектов культурного наследия в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Отметим, что эти дома едва удалось спасти. В апреле-июне этого года горели сразу 4 здания из этого списка. В частности, 27 июня произошел пожар в доме по адресу: ул.Малая Ямская, 23. Также 25 мая в доме по адресу: ул.М.Ямская, 19. Кроме того, 28 апреля произошло еще два пожара по адресам: ул.Шевченко, 17 и ул.Шевченко, 13. Дома находятся в границах исторической территории "Большие Овраги" в Нижегородском районе.

Фото: из соцсети Facebook, Игорь Ососков, ул.Малая Ямская, 23/19

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.Шевченко, 17

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.М.Ямская,19

Фото: из сообщества "СпасГрад" соцсети Facebook (ул.Студеная 49/6)

Также, в ночь на 4 июня, горел дом по адресу: ул.Гоголя, 31. Он находится неподалеку от этих домов. Все объекты на данный момент находятся в муниципальной собственности, признаны аварийными и полностью расселены.

Добавим, что полиция ищет причастных к возгораниям этих домов. Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога). Cоздана специальная следственно-оперативная группа,

Новые ОКН

В апреле этого года список объектов культурного наследия пополнил 21 дом в Нижнем Новгороде. В частности, 7 исторических домов домов по адресам: ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а (литера б), ул. Студеная, 45а и ул.Студеная, 49/6 (который теперь планируется передать из городской в областную собственность). Еще 14 домов также стали объектами культурного наследия в нижегородском квартале улиц Короленко-Новая. В единый государственный реестр включены дома: №№9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40 по улице Короленко и дома №№20А, 22, 22А, 23 и 55А по улице Новой.

Аукционы на реставрацию

В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2020-2021 годах за счет федеральной субсидии будут проведены работы по ремонту и реставрации фасадов и кровель 12 объектов культурного наследия, относящихся к областной собственности и находящихся в границах проекта редевелопмента ул.Ильинской. Это дома №№18, 20, 42а, 51/1, 64, 69, 78, 79/20 по ул.Ильинской, № 62 по ул.Гоголя, №9 по ул.Малой Покровской, №21/5 и №23 по ул.Большой Покровской.

На сегодняшний день объявлен аукцион на реставрацию фасада и кровли дома № 18 по ул.Ильинской. Кроме того, объявлен сбор заявок на разработку проектно-сметной документации для реставрации дома № 21 по ул.Большая Печерская (начальная цена – 8,4 млн рублей).

В ближайшее время будет объявлен еще ряд аукционов на реставрацию и изготовление проектной документации по реставрации ОКН, в том числе на дома № 2 и № 4 по ул.Славянской, и №45 и № 49/6 по ул.Студеной.

Напомним также, что в мае 2018 года нижегородские активисты объединились в движение "Деревянные города". Еще тогда в обращении к властям они просили незамедлительно решить вопрос с обеспечением консервации объектов в районе ул. Короленко-Славянская-Новая и на пересечении ул. М. Ямской и Шевченко.