Нижегородский водоканал выявил нарушения в работе ДУК Общество

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородский водоканал выявил нарушения в работе управляющих компаний при предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения жителям Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 18 декабря 2020 года.



Одной из основных проблем является несвоевременное перечисление управляющими компаниями средств, собранных с жителей за водоснабжение и водоотведение, в Нижегородский водоканал. Такие нарушения выявлены в деятельности ООО "ДУК Нижегородского района", ООО "ДУК Приокского района", ООО "ДУК Советского района", ООО "ДУК Московского района", ООО "ДУК Канавинского района".



"Жители часто обращаются в АО "Нижегородский водоканал" с запросами о размере задолженности своей управляющей компании, ТСЖ. Данная информация позволяет им проконтролировать свою управляющую компанию в плане своевременности перечислений его денежных средств ресурсникам. Тем более, что иногда имеет место быть и присвоение платежей абонентов недобросовестными участниками рынка по предоставлению коммунальных услуг", - рассказал директор по работе с абонентами Николай Смирнов.



Перечислять поступившие к ним платежи абонентов в ресурсоснабжающие организации Домоуправляющие компании обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.



Еще одной распространённой проблемой стало отсутствие передачи показаний общедомовых приборов учета в Нижегородский водоканал, а также запрет доступа к приборам учета. Это мешает корректно произвести расчеты по поставляемому ресурсу. Николай Смирнов поясняет, что если в доме установлен коллективный прибор учета, то его показания должны быть указаны в платёжном документе потребителя.



"Насколько эффективно обслуживает и содержит общее имущество многоквартирного дома управляющая компания, также можно оценить по объёмам указанных приборов учета. По итогам проведенной работы было выявлено несвоевременное предоставление информации по показаниям общедомовых приборов учета и необеспечение доступа к ним более чем в 100 многоквартирных домах, обслуживаемых компанией ООО "Наш Дом", - добавили в водоканале.



Также существует проблема передачи сведений исполнителями коммунальных услуг, необходимых для заключения прямых договоров между АО "Нижегородский водоканал" и потребителями, для проведения корректных расчетов. В связи с чем очень часто поступают обращения потребителей о проведении перерасчётов.

По итогам проверок указанным управляющим организациям Госжилинспекция Нижегородской области вынесла предостережения для их устранения в течение 60 дней.