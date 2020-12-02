Нижегородские новогодние трамваи теперь можно отследить в режиме онлайн Культура и отдых

Нижегородские новогодние трамваи теперь можно отследить в режиме онлайн. Об этом сообщается в официальной группе МП "Нижегородэлектротранс".

На официальной карте предприятия по отслеживанию электротранспорта новогодние трамваи обозначены специальным фиолетовым индикатором.

Определить местоположение трамвая можно на сайте и насладиться поездкой в сказочном вагоне.

Напомним, новогодние трамваи курсируют по следующим маршрутам: №2 "Городское кольцо", №3 "Московский вокзал – Парк "Дубки", №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №8 "ул. Игарская – пос. Гнилицы".