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Культура и отдых

Нижегородские новогодние трамваи теперь можно отследить в режиме онлайн

18 декабря 2020 14:18  [2] Культура и отдых

Нижегородские новогодние трамваи теперь можно отследить в режиме онлайн. Об этом сообщается в официальной группе МП "Нижегородэлектротранс".

На официальной карте предприятия по отслеживанию электротранспорта новогодние трамваи обозначены специальным фиолетовым индикатором.

Определить местоположение трамвая можно на сайте и насладиться поездкой в сказочном вагоне.

Напомним, новогодние трамваи курсируют по следующим маршрутам: №2 "Городское кольцо", №3 "Московский вокзал – Парк "Дубки", №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №8 "ул. Игарская – пос. Гнилицы".

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