"ТНС энерго НН" разъяснил причины роста платы за ОДН Общество

"ТНС энерго НН" разъяснил причины роста платы за ОДН в связи с увеличением числа обращений от жителей. В пресс-службе компании ответили, что это связано с изменением законодательства в отношении многоквартирных домов с невыбранной либо непосредственной формой управления.

Напомним, что 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. С 1 июля объем электроэнергии, потребляемой на ОДН, стал начисляться жителям многоквартирных домов с непосредственной, невыбранной либо нереализованной формой управления в полном объеме, а не по нормативу, как это было ранее.

В связи с этим, жители таких многоквартирных домов заметили, что сумма ОДН в квитанциях выросла.

Увеличение платы на ОДН может быть связано с тем, что:

некоторые жильцы не передают показания индивидуальных приборов учета, и, как следствие, платят по нормативу потребления, хотя фактически потребляют гораздо больше;

жильцы намеренно занижают свои показания;

в доме часть жильцов несанкционированно подключилась к электросетям;

Чтобы начисления, в том числе за ОДН, были корректными, жителям следует ежемесячно передавать точные показания индивидуальных электросчетчиков, желательно с 23 по 25 число, в дни, когда происходит съем показаний с общедомового прибора учета.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует собственникам домов с непосредственной или невыбранной формой управления выбрать старшего по дому, который будет контролировать своевременную передачу показаний жильцами с 23 по 25 число.

Также при непосредственной или невыбранной форме управления жители вправе заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией. В этом случае все объемы ОДН ПАО "ТНС энерго НН" будет предъявлять в адрес управляющей компании по договору энергоснабжения, а не жителям этого многоквартирного дома.

По вопросам начислений за ОДН, а также в случае подозрения наличия самовольного подключения и незаконного потребления электроэнергии в многоквартирном доме, клиенты гарантирующего поставщика могут обратиться через сервис обратной связи на сайте, а также в Центры обслуживания клиентов по предварительной записи.