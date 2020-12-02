Территорию над Почаинским оврагом в Нижнем Новгороде благоустроят за 100 млн рублей Общество

Зона благоустройства Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АНО "Центр 800" объявила конкурс по выбору подрядчика, который займется благоустройством территориии, именуемой бульваром над Почаинским оврагам (от Лыковой дамбы до ул. Почаинской). Информация об этом размещена на сайте Фабрикант.

Согласно документации, подрядчик должен будет провести работы по архитектурно-планировочной организации территории, озеленить ее, укрепить склон, провести необходимые инженерные коммуникации, устроить дорожно-тропиночную сеть, а также освещение, установить ограждения, разместить малые архитектурные формы и городскую мебель.

Начальная (максимальная) цена контракта - 100 млн рублей.

Результаты конкурса будут подведены до 31 декабря 2020 года. Территорию необходимо благоустроить до 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее нижегородское проектное бюро "Da" представило концепцию развития бульвара над Почаинским оврагам. Разработчики хотят предложить нижегородцам и гостям города "поиграть в историю" на бульваре. Прогулочный променад тематически будет разделен на три части: "Балчуг" над местом, где раньше был ветошный рынок; "Легенды Нижнего" – активная зона исследования старого города, связывающая улицы Ильинскую и Почаинскую; "Видовой балкон" - спуск на ул. Рождественскую около храма Казанской иконы Божией Матери. В перспективе этот променад можно будет использовать для проведения квестов, в том числе виртуальных.