Нижегородские архитекторы предлагают "поиграть в историю" на склоне Почаинского оврага Общество

Зона благоустройства Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское проектное бюро "Da" представило предварительную концепцию развития бульвара над Почаинским оврагам (от Лыковой дамбы до ул. Почаинской) в рамках программы #Среда800.

Основой для концепции стали идеи, представленные архитектурным бюро "Рождественка" в рамках подготовки редевелопмента Започаинья. Развитие Почаинского бульвара будет одним из первых реализованных блоков.

В архитектуре зданий рядом с Почаинским оврагом представлены основные эпохи с 14-16 веков до наших дней. Разработчики хотят подчеркнуть это, предложив нижегородцам и гостям города "поиграть в историю" на бульваре. В перспективе этот променад можно использовать для проведения квестов, в том числе виртуальных.

(предварительный вид бульвара, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний800)

Прогулочный променад тематически будет разделен на три части: "Балчуг" над местом, где раньше был ветошный рынок; "Легенды Нижнего" – активная зона исследования старого города, связывающая улицы Ильинскую и Почаинскую; "Видовой балкон" - спуск на ул. Рождественскую около храма Казанской иконы Божией Матери.

На входе со стороны Лыковой дамбы предлагается восстановить ограждение и сделать на нем столешницу, за которой можно посидеть и полюбоваться на зеленую зону.

Фасад винзавода на улице Почаинской архитекторы считают нужным закрыть. Вдоль него установят стилизованный под историческое здание игровой тоннель с элементами деревянного и каменного зодчества. Его также можно использовать как смотровую площадку.

(игровой тоннель у стен винзавода, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний800)

Еще одним крупным объектом станет витражный тоннель, который с одной стороны будет закрывать вид на больницу, а с другой – открывать на Нижегородский кремль.

Концепция также предполагает установку декоративных элементов. К примеру – зеркал, через которые с помощью специального приложения можно увидеть, как бы человек выглядел 100 лет назад.

Вдоль дворов домов по Ильинской предусмотрена зеленая изгородь и места для сидения. У храма, в отличие от бюро "Рождественка", проектное бюро "Da" отказывается от амфитеатра и организует там лестницу и места для сидения.

(будущая зеленая изгородь, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний800)

Также рядом с храмом предлагается установить детскую площадку. Еще две появятся у медицинского центра и в начале променада.

В концепции прописано озеленение видовых склонов, существующих и новых скверов, а также дворовых территорий.

Что касается освещения, предусмотрены подсветка фасадов и малых архитектурных форм, ландшафтные и дорожные светильники, освещение игровых элементов.

Сейчас архбюро "Da" собирает мнения нижегородцев о концепции. После этого будет представлена уже итоговая концепция развития территории.