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Происшествия

СУ СК оценит действия полицейских по жалобам застреленной нижегородки

21 декабря 2020 13:04  [77] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

СУ СК оценит действия полицейских по ранее поданным жалобам от нижегородки. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Напомним, 18 декабря 40-летний нижегородец расстрелял жену из пистолета на ул. Суетинской в Нижегородском районе. 37-летняя женщина погибла. После произошедшего мужчина свёл счеты с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также стало известно, что супруги решили развестись, шел бракоразводный процесс.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, они дадут оценку действиям сотрудников полиции, принимавшим решения по заявлениям женщины. В этом году она дважды обращалась с жалобами в полицию: с заявлением о нанесении мужем телесных повреждений и с заявлением о том, что их дочери приходили двусмысленные сообщения от мужчины.

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