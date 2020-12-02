Три горевших деревянных дома по ул.Шевченко-М.Ямская законсервируют и отреставрируют Общество

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.Шевченко, 17

Три горевших деревянных дома по ул.Шевченко-М.Ямская законсервируют, а после этого включат в программу реставрации. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области заключило соответствующие контракты на проведение работ по сохранению трех сгоревших зданий в историческом центре Нижнего Новгорода.

"Объекты были переданы из муниципальной собственности в областную. И сейчас наша первоочередная задача - сохранить здания и предотвратить их дальнейшее разрушение. В зимний период будут проведены работы по консервации, параллельно планируется разработать проектно-сметную документацию на комплексную реставрацию. В будущем году по мере возможности мы будем ее реализовывать", — рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Адреса трех объектов культурного наследия: ул.Шевченко, 17; ул.Малая Ямская, 19 и ул.Малая Ямская, 23/19.

Фото: из соцсети Facebook, Игорь Ососков, ул.Малая Ямская, 23/19

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.М.Ямская,19

В апреле-июне этого года горели сразу 4 здания из этого списка. В частности, 27 июня произошел пожар в доме по адресу: ул.Малая Ямская, 23. Также 25 мая в доме по адресу: ул.М.Ямская, 19. Кроме того, 28 апреля произошло еще два пожара по адресам: ул.Шевченко, 17 и ул.Шевченко, 13. Дома находятся в границах исторической территории "Большие Овраги" в Нижегородском районе.

По результатам проверок, проведенных МЧС, было установлено, что причинами пожаров стали поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Полиция тогда искала причастных к возгораниям этих домов, но пока не нашла.