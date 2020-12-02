Более 35 млн рублей направят на благоустройство дворов и ремонт освещения в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в бюджет города на текущий год. Об этом сообщает корреспондент по итогам внеочередного заседания 23 декабря 2020 года.

Речь идет о перераспределении расходов. Так при реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в части благоустройства общественных пространств сложилась экономия – 35 млн рублей. Эти деньги было решено дополнительно направить на благоустройство придомовых территорий города в сумме 25,8 млн рублей и на ремонт наружного освещения в Автозаводском, Канавинском, Московском, Приокском и Сормовском районах - 9,2 млн рублей.

Причем, как пояснил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, работы по ремонту системы наружного освещения уже выполнены. Субсидия пойдет на оплату этих работ.

Кроме того, 68,7 млн рублей будет направлено на оплату исполнительных листов - 1,8 млн рублей, содержание администрации - 19,7 млн рублей и возмещение затрат в связи с пандемией МП "Нижегордэлектротранс" - 47,2 млн рублей.

"На данный момент потери пассажиропотока, а значит и выручки НЭТ составляют 30%. В связи с этим ежемесячные убытки предприятия - около 50 млн рублей. Есть накопившиеся долги. Выплаты позволяют предприятию продолжать работу", - пояснил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин

После внесенных корректировок основные параметры бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год не изменятся и составят по доходам - 37 млрд 542 млн 630 тысяч рублей, по расходам - 38 млрд 810 млн 793 тысяч рублей, дефицит- 1 млрд 268 млн 162 тысяч рублей.

Напомним, на заседании Гордумы 16 декабря также были перераспределены несколько статей расходов.