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Экономика

Дума Нижнего Новгорода поддержала декабрьские изменения в бюджет

16 декабря 2020 13:10  [88] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода поддержала очередные изменения в бюджет 2020 года. Такое решение было принято на заседании 16 декабря.

Изменения касаются распределения статей расходов. В частности, было принято решение направить 57 млн рублей на возмещение части затрат организациям, пострадавшим от распространения коронавируса, на оплату труда работникам, на оплату коммунальных услуг, а также на поддержку самозанятых граждан.

Кроме того, 14,8 млн рублей пойдут на возмещение затрат по концессионному соглашению с ООО "Городские инженерные системы" на создание и эксплуатацию станций снеготаяния в Нижегородском и Приокском районах. 

Еще 7,7 млн рублей из средств резервного фонда, на основании обращений депутатов, будет направлено на приобретение рециркуляторов для учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на текущий год составила 37 млрд 543 млн рублей, расходная – 38 млрд 811 млн рублей, дефицит – 1 млрд 268 млн рублей.

Напомним, что в ноябре доходы составляли 37 млрд 540 млн рублей, расходы - 38 млрд 808 млн рублей, дефицит – 1 млрд 268 млн рублей.

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