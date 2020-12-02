Колесо обозрения может появиться у нижегородского трамплина Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Колесо обозрения может появиться рядом с трамплинным комплексом на пл. Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Его строительство планируется в рамках комплексного благоустройства территорий к празднованию 800-летия , прилегающих к трамплину К-60, Нижнего Новгорода.

Предполагается, что колесо обозрения построит ООО "Нерпа" в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.

В правительстве считают, что это сделает территорию более привлекательной. При этом строительство аттракциона не помешает возведению на данной территории еще двух трамплинов.

Напомним, речь идет о трамплинах К-95 и К-125, которые войдут в состав трамплинного комплекса.

Проект комплекса трамплинов был разработан в 2011 году, и перед началом строительства еще двух объектов необходимо скорректировать проектную документацию. Окончательные сроки строительства трамплинов К-95 и К-125 будут определены в 2021 году.

Площадь горы разгона у трамплина К-95 составит 491,85 метров. Он будет пятиэтажный и займет площадь в 3,4 тысячи кв. метров.

Площадь горы разгона у К-125 составит 668 метров, он запланирован 13-этажный с площадью застройки в 717 кв. метров, но при этом со строительным объемом в 11,8 тысяч кв. метров.

Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей. Окончательная стоимость определится после корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Однако, в правительстве Нижегородской области подчеркнули, что реализация строительства трамплинов невозможна без федерального финансирования.

"В связи с бюджетными ограничениями выделение средств в настоящее время не представляется возможным. В случае принятия на федеральном уровне соответствующего решения будет проведена корректировка проектной документации и произведено строительство", - говорится в сообщении.

Отметим, что существующий трамплин К-60 является самым маленьким из всего трамплинного комплекса в Нижнем Новгороде. В ближайшее время планируется заключить договор на водоснабжение и водоотведение, и приступить к эксплуатации спортивного объекта. По окончании данных работ станет известна точная дата открытия трамплина.

На новом трамплине К-60 будет организован тренировочный процесс для воспитанников школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Сейчас объявлен аукцион на строительство пассажирской подвесной канатной дороги, которая также предназначена и для существующего трамплина.