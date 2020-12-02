Строительство еще двух храмов одобрено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Нижегородской епархии, Александр Чурбанов

Строительство еще двух религиозных объектов одобрено в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии по землепользованию и застройке министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Ранее Нижегородская епархия обратилась с просьбой рассмотреть результаты общественных обсуждений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-к (зона культурнопросветительского назначения и культовых объектов) по улице Красный Пахарь, около дома № 14 в Московском районе.

Тоже самое произошло и на территории в границах улиц Пушкина, Косогорная и переулка Светлогорский в Советском районе.

По итогам рассмотрения этих вопросов на комиссии было рекомендовано министерству градостроительной деятельности подготовить правовой акт об утверждении изменений в Правила землепользования с учетом строительства этих храмов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская епархия претендует на эти два новых участка под строительство религиозных объектов.