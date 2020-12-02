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Подросток ушел из нижегородской больницы и пропал. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
12-летний Дима Чекалов ушел из детской городской больницы №27 "Айболит" накануне вечером, 23 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы темные короткие, глаза карие.
Был одет в темную куртку, темные штаны, темно-серую шапку, обут в темно-коричневые кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о Диме Чекалове, просят звонить по номеру 8(831)28-38-200 или 102.
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