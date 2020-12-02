Подросток ушел из нижегородской больницы и пропал Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Подросток ушел из нижегородской больницы и пропал. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

12-летний Дима Чекалов ушел из детской городской больницы №27 "Айболит" накануне вечером, 23 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в темную куртку, темные штаны, темно-серую шапку, обут в темно-коричневые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о Диме Чекалове, просят звонить по номеру 8(831)28-38-200 или 102.