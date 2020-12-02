Гендиректору "Нижегородского водоканала" продлили арест Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Генеральному директору "Нижегородского водоканала" Николаю Николюку продлили арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе Московского районного суда, срок содержания под стражей продлен до 9 апреля 2021 года включительно.

Напомним, Николай Николюк был заключен под стражу в ноябре по подозрению в ряде преступлений, в том числе взяточничестве.

Следователи полагают, что гендиректор водоканала в середине 2018 года, совместно с пока не установленными лицами, создал и возглавил преступное сообщество для незаконного обогащения. В состав сообщества входили как сотрудники водоканала, в том числе заместители гендиректора.

Предположительно, с контрагентов "Нижегородского водоканала" брали взятки. Причем, размер взятки был фиксированный – от 10% до 15% от суммы договора.

Ранее в региональном СУ СК РФ сообщали, что в отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела (ст. 291 УК РФ "Дача взятки").

Гендиректора "Нижегородского водоканала" обвиняют в таких преступлениях, как "Организация преступного сообщества" (ч. 3 ст. 210 УК РФ), "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Покушение на мошенничество" (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Стоит отметить, что Николай Николюк в ходе расследования свою вину не признает.