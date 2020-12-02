Нижегородский ТЮЗ подготовил для детей "Тот самый подарок" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский Театр юного зрителя подготовил новогоднее представление для детей по пьесе Светланы Баженовой - "Тот самый подарок". Герои впервые вышли на сцену, чтобы порадовать школьников, 24 декабря. На одном из спектаклей присутствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Несмотря на то, что, из соображений безопасности, представление выстроено без традиционных игр у новогодней ели, оно выдержано в духе классического детского праздника с элементами интерактива. Герои сказки, не стесняясь, выражают свои чувства через песни и танцы, время от времени обращаются к зрителям. Да и сам Дедушка Мороз не прочь пообщаться с молодежью.

(герои спектакля-конфеты, фото с сайта театра)

Не обязательно быть таким, каким тебя хотят видеть другие - этому учит новогодний спектакль маленьких нижегородцев. Пытаясь произвести впечатление на Деда Мороза, гном, которому поручили собрать новогодний подарок, отбраковывает конфеты, которые отличаются. Но, не стоит забывать, что действие происходит не на обычной, а на волшебной фабрике по производству конфет. Каждая из них живая, и каждая особенная. По-настоящему раскрыться во всем своем многообразии они могут только вместе, дополняя друг друга. Этого единства в "рядах" конфет и предстоит добиться главному герою.

"Что происходит на фабрике по изготовлению конфет, как поступают с неправильными сладостями, о чем мечтают карамельки, и добавляют ли волшебство во вкусняшки. Всё, про что раньше нигде не говорили, вы увидите своими глазами", - обещали сотрудники театра в анонсе.

(герои спектакля-конфеты, фото с сайта театра)

И это действительно так – ребенок, будто бы, попадает в закулисье мира, где появляются на свет и живут любимые сладости. Здесь и шоколадный батончик, и имбирный пряник и монпансье. Костюмы, поражающие своей яркостью, которые хочется съесть. Спектакль - это путешествие в мир, где все поют и танцуют, а главное в жизни – это детские улыбки.

Ранее сообщалось, что актеры ТЮЗа сыграют музыкальную сказку по пьесе С.Баженовой "Тот самый подарок" 24-30 декабря и 2-10 января. Однако, сегодня театр разместил сообщение о переносе спектаклей по техническим причинам:

c 25 декабря в 10:30 на 2 января в 16:00,

с 25 декабря в 13:30 на 3 января в 16:00,

с 25 декабря в 16:00 на 4 января в 16:00,

с 26 декабря в 10:30 на 5 января в 16:00,

с 26 декабря в 13:30 на 6 января в 16:00,

с 27 декабря в 10:30 на 8 января в 10:30,

с 27 декабря в 13:30 на 8 января в 16:00,

с 30 декабря в 10:30 на 9 января в 16:00,

с 30 декабря в 13:30 на 10 января в 16:00.

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