Афиша новогодних культурных событий Нижнего Новгорода Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В преддверии новогодних праздников публикуем программу культурных мероприятий, куда можно сходить в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 10 января.

Театры

Нижегородский ТЮЗ:

24-30 декабря, 2-10 января - музыкальная сказка по пьесе С.Баженовой "Тот самый подарок". (6+)

Нижегородский театр "Комедiя":

24-31 декабря, 2-10 января - волшебная сказка "Новогодний лес чудес"; (0+)

26-31 декабря, 4-10 января - сказка для взрослых по пьесе "Дефлоресы" -"Шальная семейка". (16+)

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

24, 27, 30, 31 декабря, 9, 10 января – балет П. Чайковского "Щелкунчик" (постановка 2011 года). (0+)

Нижегородский государственный академический театр кукол:

23-31 декабря, 2-10, 16, 17 января - новогодний спектакль "В поисках Оленя золотые Рога".(0+)

Детский театр "Вера":

23-30 декабря, 2-7 января - новогоднее представление "Лесная сказка". (0+)

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

26, 27 декабря – праздничная программа "С Новым Годом!" с участием заслуженного артиста России Сергея Миндрина. (12+)

Нижегородский планетарий им. Гречко :

23 декабря - программа "Космический мир Снежной королевы"; (6+)

24 декабря – программа "Сказка о потерянном празднике";(6+)

24 декабря - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи"; (6+)

24, 25 декабря, 4 января – программа "Звездное небо зимы"; (12+)

23-30 декабря, 2-10 января – программа "Звезды в Новый год"; (6+)

23-30 декабря, 2-10 января – программа "Новый год на Земле и в космосе"; (6+)

25-30 декабря, 2-10 января – программа "Парад планет"; (6+)

25-30 декабря, 2-10 января – Новогодняя экскурсия по планетарию; (12+)

25,30 декабря, 2,4,9,10 января – программа "Млечный Путь: прогулка по "звездному колесу""; (12+)-

26, 27, 29 декабря, 5, 6, 8 января – программа "Звезды в новогоднюю ночь"(12+).

Музеи

НГИАМЗ: - 18 декабря-20 января - выставка "Волшебный мир зимних праздников" в Усадьбе Рукавишниковых; (0+)

-20-30 декабря квест в Нижегородском кремле "Новогодняя кругосветка"; (0+)

-25 декабря - 14 января квесты "Вокруг праздника" и "Письмо Деду Морозу" в мультимедийном парке "Россия – моя история"; (0+)

- 26,27 декабря, 3,4,5 января выставка "Царственно поставленный город" в "Игрушечном музее" и выставочном зале "Покровка, 8", а также серия мастер-классов по изготовлению советской новогодней открытки; (6+)

- декабрь-январь - мастер-классы по изготовлению бычка из мочала, тряпичного ангела, бычка-свистульки из глины и сувенирного валенка в Музее истории художественных промыслов Нижегородской области; (6+)