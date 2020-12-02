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Общество

Юрий Шалабаев предложил уделять больше внимания религиозной жизни Нижнего Новгорода

25 декабря 2020 18:38  [123] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил расширить состав Межконфессионального консультативного совета, действующего при администрации города. Об этом стало известно на заседании совета, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

В частности, он предложил членам совета увеличить количество встреч и интенсивность общения по вопросам религиозной жизни Нижнего Новгорода, а также расширить состав участников совета, включив в него председателя городской Общественной палаты Геннадия Рябова. Кроме того, глава города предложил включить в состав рабочей группы по межнациональным отношениям при Межконфессиональном совете представителей администраций районов, что позволит детализировать работу на местах.

"Расширение состава участников совета и рабочей группы естественным образом приведет к увеличению количества совместно организуемых мероприятий. В городе ежегодно формируется Комплексный план по развитию и укреплению межнациональных отношений, поэтому считаю возможным увеличить перечень мероприятий как минимум на 25%", - заявил глава Нижнего Новгорода.

Члены Межконфессионального совета поддержали предложения главы города, а также озвучили свои планы по работе на следующий год. В частности, настоятель Римско-Католического Прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде отец Георгий Кромкин выступил с предложением проводить заседания совета не только в здании администрации города, но и в центрах нижегородских конфессий.

Директор департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов напомнил, что на последнем заседании совета было принято решение о проведении фотовыставки и рассказал, что в 2021 году планируется издание книги, приуроченной к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Ее цель – рассказать не только об истории многонациональных и поликонфессиональных отношений в Нижнем Новгороде, но и дать представление о том, как эти отношения выглядят сегодня", - пояснил он.

Напомним, Межконфессиональный консультативный совет при администрации города Нижнего Новгорода действует с 2011 года для совершенствования системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории города. Председателем совета является глава города.

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