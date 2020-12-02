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Культура и отдых

Новогодний поезд начал курсировать в нижегородском метро

25 декабря 2020 18:45  [91] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новогодний поезд начал курсировать под землей. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Украшенный состав можно увидеть на автозаводской линии (ст.Парк Культуры-Горьковская).

"Этот год был сложным, а в период предновогодних выходных люди хотят праздника. Поэтому наш коллектив нарядил вагоны состава на востребованном направлении, чтобы передать пассажирам частичку праздника и поднять настроение", – отметили в метрополитене.

Поезд украсили работники метрополитена.

Напомним, что с 1 по 10 января 2021 года работа метро, трамваев, троллейбусов, автобусов на территории города Нижнего Новгорода будет организована по расписанию выходного дня. Вагоны метро будут ездить с 5:30 до 00:00.

Ранее сообщалось, что новогодние трамваи теперь можно отследить в режиме онлайн.

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