Новогодний поезд начал курсировать в нижегородском метро

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Новогодний поезд начал курсировать под землей. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".
Украшенный состав можно увидеть на автозаводской линии (ст.Парк Культуры-Горьковская).
"Этот год был сложным, а в период предновогодних выходных люди хотят праздника. Поэтому наш коллектив нарядил вагоны состава на востребованном направлении, чтобы передать пассажирам частичку праздника и поднять настроение", – отметили в метрополитене.
Поезд украсили работники метрополитена.
Напомним, что с 1 по 10 января 2021 года работа метро, трамваев, троллейбусов, автобусов на территории города Нижнего Новгорода будет организована по расписанию выходного дня. Вагоны метро будут ездить с 5:30 до 00:00.
Ранее сообщалось, что новогодние трамваи теперь можно отследить в режиме онлайн.
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