Прокуратура внесла представление гендиректору НПАТ Общество

Прокуратура Нижегородского района внесла представление генеральному директору МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) после проверки работы предприятия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Проверка организована по фактам ДТП, произошедших 4 сентября и 16 октября этого года, в результате которых пострадали люди.

Установлено, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда водителей, в результате чего они вынуждены систематически нарушать режим труда и отдыха (рабочие смены свыше 12 часов в октябре, ноябре 2020 года, отдых между сменами менее 12 часов в октябре и ноябре 2020 года).

По результатам проверки прокурором генеральному директору предприятия внесено представление, полицейские составили два протокола по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ (несоблюдение установленных норм).

Ранее НПАТ объяснил задержку автобусов необходимостью дозаправки и ремонтом. Выяснилось, что низкопольные автобусы на газомоторном топливе вынуждены регулярно сходить с линии для дозаправки. Из-за этого интервалы движения автобусов увеличиваются, как и время их ожидания пассажирами на остановке.