НПАТ объясняет задержку автобусов необходимостью дозаправки и ремонтом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородпассажиравтотранс" объясняет задержку автобусов необходимостью дозаправки и ремонтом. Так НИА "Нижний Новгород" прокомментировали в компании жалобу на нестабильное движение транспорта в вечернее время на одном из городских маршрутов.

Выяснилось, что низкопольные автобусы на газомоторном топливе вынуждены регулярно сходить с линии для дозаправки. Из-за этого интервалы движения автобусов увеличиваются, как и время их ожидания пассажирами на остановке.

"В связи с техническими и конструктивными особенностями автобусов, работающих на газомоторном топливе, полностью заправленного объема топливной системы недостаточно для бесперебойной работы в течение двух смен", - пояснили в ведомстве.

Также одной из возможных причин изменения интервалов движения муниципальных автобусов в НПАТ назвали техническую неисправность.

"Своевременно заменять технически неисправные автобусы не всегда представляется возможным", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве транспорта Нижегородской области агентству рассказали, что муниципальные автобусы не привязаны к конкретному маршруту и могут перераспределяться в течении дня в зависимости от возрастающей или уменьшающейся нагрузки.

Таким образом, количество автобусов на маршрутах зависит от пассажиропотока и может составлять как 1, так и 40 единиц.

Интервалы движения автобусов зависят от часов пик, заторовых ситуаций и ДТП.

"Исходя из этого, интервалы движения могут варьироваться от 3 минут до часа", - пояснили в региональном министерстве транспорта.

Напомним, что с 2015 по 2019 год для работы на дорогах Нижнего Новгорода было приобретено 644 автобуса на газомоторном топливе. Также Нижегородская область вошла в число субъектов-победителей программы по обновлению общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Правительство России приняло решение о софинансировании из федерального бюджета приобретения 51 газомоторного автобуса большого класса для МП "Нижегородпассажиравтотранс".