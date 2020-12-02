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Общество

"Полицейский Дед Мороз" выйдет на улицы Нижнего Новгорода 29 декабря

28 декабря 2020 13:22  [2] Общество

Фото: Дмитрий Ларионов

Сотрудники нижегородской Госавтоинспекции вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят нижегородцев с наступающими новогодними праздниками. Завтра, 29 декабря, в городе пройдет всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз".

С каждым участником дорожного движения сотрудники дорожной полиции совместно со сказочными героями проведут профилактическую беседу по соблюдению ПДД.

Взрослым напомнят, что в период каникул они должны уделять повышенное внимание к досугу детей, ведь отдых должен быть безопасным.

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