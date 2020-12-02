Одностороннее движение вводят на двух улицах Нижнего Новгорода с 30 декабря Общество

Одностороннее движение вводят на двух улицах Нижнего Новгорода с 30 декабря - Героя Попова и Ванеева. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

По решению департамента транспорта с 30 декабря двигаться на улице Героя Попова, на участке от ул. Суздальской до ул. Новикова-Прибоя, будет разрешено только со стороны Ленинского района.

Изменение схемы движения принято в целях увеличения пропускной способности дороги при выезде на улицу Новикова-Прибоя, что позволит разгрузить улицу Героя Попова, которая используется водителями в качестве дублера проспекта Ленина. На перекрестке водители смогу беспрепятственно двигаться во всех направлениях, так как не будет прямого встречного потока транспорта. Благодаря изменению схемы движения, проезжать этот участок станет безопаснее.

Автомобилистам, планирующим движения по улице Героя Попова со стороны Автозаводского района, необходимо помнить, что на перекресте с улицей Новикова-Прибоя можно будет только повернуть налево в сторону проспекта Ленина или направо на Мызинский мост. Для того чтобы продолжить путь по улице Героя Попова, необходимо заблаговременно уходить на улицу Суздальскую. Также будет необходимо заранее поворачивать направо на ул. Суздальскую транспортным средствам, двигающимся к перекрестку со стороны Мызинского моста.

Кроме того, вводится одностороннее движение на придомовом проезде около дома №231 ул. Ванеева. Изменение в движении вводится для снижения пробок при выезде транспорта из жилого комплекса "Город будущего" на улицу Ванеева.

Ранее сообщалось, что схемы движения транспорта изменятся на трех участках Нижнего Новгорода с 30 декабря. В частности, по улице Ванеева в вечернее время в направлении улицы А.Сахарова изменится схема дорожного движения по улице Ванеева. Там будет организован поворот налево на бульвар 60-летия Октября и запрещен разворот на пересечении улицы Ванеева и улицы Маршала Рокоссовского при движении в направлении улицы А.Сахарова.

Кроме того, планируется ввести ограничение остановки и стоянки транспортных средств на участке от дома №211 до пересечения с улицей Маршала Рокоссовского.

Также для беспрепятственного и комфортного движения пешеходов и туристических групп, в том числе детей, принято решение о введении одностороннего движения на участках по улице Кожевенной (от дома №1а лит А до дома №13), по переулку Казарменный (от дома №1 до улицы Кожевенной) и по переулку Рыбный (от дома №5 до Нижневолжской набережной).