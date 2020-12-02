Нижегородский транспорт будет работать до 3 часов в новогоднюю ночь Общество

Нижегородский транспорт по основным городским маршрутам будет работать до 3 часов в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В новогоднюю ночь будет продлена работа следующих автобусных маршрутов:

1. Маршрут А-1 "пл.Минина и Пожарского - пл.Горького - пр.Гагарина - а/в "Щербинки"". Отправление от пл.Минина (остановка у фонтана): 22:30, 22:56, 23:22, 23:48, 0:14, 0:40, 1:06, 1:32, 1:58 и 2:45. Отправление от а/в "Щербинки": в 23:11, 23:37, 0:03, 0:29, 0:55, 1:21, 1:47, 2:10, 2:33 и 3:20.

2. Маршрут А-3 "пл.Минина и Пожарского - ул.Чаадаева - Московский вокзал - Красное Сормово". Отправление от остановки "Красное Сормово": в 22:30, 23:04, 23:38, 0:12, 0:46, 1:20 и 1:54. Отправление от пл. Минина (у Дмитриевской башни): в 23:19, 23:53, 0:27, 1:01, 1:35, 2:09 и 2:45.

3. Маршрут А-52 "м/р Верхние Печеры - ул.Родионова - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского". Отправление от остановки "Академическая": в 22:45, 23:05, 23:25, 23:45, 0:05, 0:27, 0:45, 1:05, 1:25, 1:45, 2:05 и 2:25. Отправление от пл. Минина (остановка у фонтана): в 23:11, 23:31, 23:53, 0:11, 0:31, 0:51, 1:11, 1:31, 1:51, 2:11, 2:31 и 3:05.

Продлевается работа следующих троллейбусных маршрутов:

1. Маршрут №9 "пл.Горького - ул.Ванеева - м/р Кузнечиха - ул.Ванеева - пл.Горького". Отправление от пл. Горького: в 0:00, 0:56, 1:52, 2:48 и 3:44. Отправление от остановки "4-й Нагорный микрорайон": в 0:34, 1:30, 2:26, 3:22.

2. Маршрут №10 "Мещерское озеро - Московский вокзал - Авторынок Московский". Отправление с остановки "Мещерское озеро": в 23:40, 1:00, 3:20. Отправление от остановки "Авторынок Московский": в 0:20, 1:40, 4:05.

3. Маршрут №13 "пл. Свободы - ул.Ванеева - ул.Бекетова - пр.Гагарина - м/р Щербинки-2". Отправление от пл. Свободы: в 0:07, 1:27, 2:47, 4:07. Отправление от м/р Щербинки-2: в 0:49, 2:09, 2:49, 3:29, 4:49.

4. Маршрут №14 "ул. Патриотов - Южное шоссе - пр. Октября - м/р Соцгород-2". Отправление от ул. Патриотов: в 1:00, 2:00, 3:00, 4:35, 5:35, 6:00. Отправление от ул. Плотникова: в 1:30, 2:30, 4:05, 5:05, 6:05, 6:55.

5. Маршрут №15 "ст. Чаадаева - пр.Героев - Московский вокзал". Отправление от ст. Чаадаева: в 22:57, 23:57, 2:00 и 3:30.

В метрополитене вводятся дополнительные рейсы. На Автозаводской линии отправление поездов от станции "Парк культуры" запланировано в 0:06, 0:24, 0:43, 1:02, 1:22, 1:42, 2:02, 2:22, 2:42 и 3:03. Следующее отправление состава – в 7:00 и далее по расписанию выходного дня. Со станции "Горьковская" отправление поездов предусмотрено в 0:12, 0:31, 0:51, 1:11, 1:31, 1:51, 2:11, 2:31, 2:51 и 3:07. Затем поезда начнут курсировать с 7:00 по расписанию выходного дня.

На Сормово-Мещерской линии со станции "Буревестник" поезда будут отправляться в 0:05, 0:24, 0:42, 0:55, 1:11, 1:30, 1:49, 2:09, 2:28, 2:48, 3:03, со станции "Стрелка" - в 0:03, 0:20, 0:35, 0:54, 1:10, 1:24, 1:43, 2:02, 2:22, 2:42 и 3:03. Как и на Автозаводской линии, 1 января составы начнут курсировать в 7:00 по расписанию выходного дня.

Напомним, что 31 декабря общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию. При этом, в праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года работа метрополитена, трамваев, троллейбусов, автобусов на территории города будет организована по расписанию выходного дня.

Планируя поездки на городском транспорте, жителям предлагают ориентироваться на информацию портала.