Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов Общество

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов сегодня днем, 30 декабря. По данным портала Яндекс.Пробки, неблагоприятная дорожная ситуация сложилась практически во всем городе.

По состоянию на 15 часов аварии произошли на Московском шоссе и Нижневолжской набережной.

Наиболее сложная ситуация сейчас на улицах Нижневолжская набережная, Белинского, Родионова, Самаркандская, Керченская, Акмолинская, на пр.Ленина (около Комсомольской площади), а также в районе выезда с Метромоста в нижней части города.

Ранее ЦОДД предупредил о пробках из-за снегопадов и двух неработающих светофоров.