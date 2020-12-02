Фото:
Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов сегодня днем, 30 декабря. По данным портала Яндекс.Пробки, неблагоприятная дорожная ситуация сложилась практически во всем городе.
По состоянию на 15 часов аварии произошли на Московском шоссе и Нижневолжской набережной.
Наиболее сложная ситуация сейчас на улицах Нижневолжская набережная, Белинского, Родионова, Самаркандская, Керченская, Акмолинская, на пр.Ленина (около Комсомольской площади), а также в районе выезда с Метромоста в нижней части города.
Ранее ЦОДД предупредил о пробках из-за снегопадов и двух неработающих светофоров.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+