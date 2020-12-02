Путин предложил задействовать изготовленный в Нижнем Новгороде круизный лайнер между Сочи и Крымом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Президент России Владимир Путин предложил задействовать изготовленный в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" на направлении Сочи – Крым. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным 30 декабря 2020 года.

Глава государства заявил, что гордится результатами судостроителей. В частности, он отметил работу нижегородских специалистов.

"В 2021 году в серию должен уже пойти "Метеор", который изготавливается в Нижнем Новгороде на КБ им. Р.Е. Алексеева, и речные суда в 120 мест", - сказал президент.

"Кстати говоря, уже сделано соответствующее судно "река–море" для трехсот пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на "Красном Сормове" изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи – Крым", - добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, что судно уже испытано. Оно из Москвы дошло до Петербурга, а из Петербурга до Новороссийска.

Напомним, "Мустай Карим" отправился в первый рейс 22 августа 2020 года. Судно спустили на воду в Нижнем Новгороде 11 сентября 2019 года, с 7 по 9 мая 2020 года круизный лайнер прошел заключительный этап ходовых испытаний в акватории Горьковского водохранилища Нижегородской области в районе города Чкаловск.

Напомним также, в августе 2016 года сообщалось, что у ОСК есть заказ на строительство двух подобных судов. Они не строились в России последние 60 лет.

СПРАВКА:

"Мустай Карим" - стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.

Размещение пассажиров: все пассажирские каюты размещены на верхней, шлюпочной и тентовой палубах. Предусмотрено 169 кают "Стандарт"(338 мест) и 2 каюты "Люкс" (4 места), всего 342 места.

Ресторан на главной палубе имеет 329 посадочных мест. Для досуга есть обзорные салоны (музыкальный на 200 мест и читальный на 50 мест), трансформируемый конференц-зал (на 140 мест), три бара (пивной, "Панорама" и в читальном салоне), детская комната, фитнес-центр (сауна, хамам, массажные кабинеты, тренажерный зал, парикмахерская), сувенирный киоск и солярий на открытой солнечной палубе (700 кв. метров).

Район плавания: внутренние водные пути РФ и морские районы, в соответствии с классом судна. Дальность плавания: около 6 тысяч км.