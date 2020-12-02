Новогодняя 3D-инсталляция появилась на Дмитриевской башне Нижегородского кремля Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Новогодняя звуковая 3D-инсталляция появилась на Дмитриевской башне Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Она будет проецироваться на стены башни в новогоднюю ночь до 5:00, а с 1 по 10 января - с 18:00 до 1:00.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев и гостей города посмотреть это мультимедийное шоу.

"Для Нижнего Новгорода проведение мультимедийных шоу стало уже традиционным мероприятием. Особенно это актуально в период пандемии, когда мы не можем допустить большого скопления людей в одном месте. Жители могут увидеть инсталляцию с разных точек на площади Минина и Пожарского. Короткие и красочные сюжеты на центральной башне кремля повторяются, и у каждого человека есть возможность выбрать время и удобное место для просмотра", – отметил Глеб Никитин.

Напомним, событийная программа к Новому году была разработана с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. При оформлении города к празднику использовали технологии дополненной реальности, интерактивные стенды и световые инсталляции. Во всех районах Нижнего Новгорода в этом году обновлена новогодняя иллюминация, в том числе украшен один из главных символов города – Нижегородский кремль. На территории кремля установлена иллюминация, стилизованная под русскую архитектуру XIII-XIX веков. Очень важно, что это не разовое мероприятие: светодиодные конструкции будут использоваться и при праздновании юбилея Нижнего Новгорода.