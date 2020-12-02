Глеб Никитин рассказал про праздничные локации, которые можно посетить в Нижнем Новгороде на Новый год Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал про праздничные локации, которые можно будет посетить на Новый Год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как и в прошлом году, в Нижнем Новгороде 25 декабря стартует новогодний фестиваль "Горьковская елка". Однако, концепция празднования, в связи с эпидемиологическими ограничениями, в этом году будет иной. Гостям фестиваля будет предложен формат развлечений под названием "Дорога новогоднего чуда".

"Главной задачей при разработке концепции была безопасность людей: мы предусмотрели, чтобы жители не задерживались на одном месте и могли соблюдать социальную дистанцию. Прежде всего, это рассчитано на формат семейной прогулки. Мне хочется попросить всех, кто захочет ощутить новогоднее настроение в центре города, внимательно отнестись к выбору времени для визита. В этот Новый год самое главное – ваше здоровье и здоровье ваших близких", - отметил Глеб Никитин.

"Дорога новогоднего чуда" начнется на улице Большой Покровской, где расположатся четыре праздничные площадки:

- "Волшебный шкаф" – возле кинотеатра "Октябрь",

- "Деревня фьёков" – в садике рядом с филологическим факультетом Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,

- "Пряничный домик" – возле Нижегородского государственного академического театра кукол,

- "Машина Дедушки Мороза" – на месте памятного фрагмента старых трамвайных путей.

(фото из соцсети Instargam Глеба Никитина)

При организации всех площадок планируется задействовать технологии дополненной реальности. Локации будут работать с 25 декабря до 10 января.

Завершится "Дорога новогоднего чуда" на площади Минина и Пожарского, где под защитным куполом обустроят еще одну праздничную зону с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Площадка здесь будет доступна для горожан с 30 декабря до 10 января с 12:00 до 22:00. При этом в новогоднюю ночь доступ на горки будет закрыт.

(фото из соцсети Instargam Глеба Никитина)

"Еще одно новшество этого года – интерактивные стенды, где аниматоры будут общаться с прохожими в видеоформате в прямом эфире. Это позволит выполнить все требования безопасности и даст возможность детям прикоснуться к сказке с помощью современных технологий", – рассказал Глеб Никитин.

Как пояснил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, с виртуальными героями можно познакомиться, в том числе, в парке им Пушкина Советского района, в парке им. 1 Мая, на Сормовском "Пятаке", в Парке культуры и отдыха Автозаводского района, а также возле станции "Микрорайон Бурнаковский", у торгового цента "Муравей" в Ленинском районе и у кинотеатра "Импульс" в Приокском районе.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказывал об особенностях предстоящего празднования Нового года в условиях пандемии коронавируса и режима повышенной готовности в регионе. В новогоднюю ночь нижегородские кафе закроются раньше на несколько часов.

"Мы часто говорим, что Новый год - семейный праздник. В этот раз особенно важно встретить его в кругу самых близких людей. Мы обсуждали формат работы кафе и ресторанов с санитарными врачами на заседании регионального координационного штаба. С учетом эпидемиологической обстановки оптимальным был признан именно такой вариант ограничений. До 7 вечера 31 декабря можно будет посидеть в заведении общественного питания, а затем останется достаточно времени, чтобы добраться домой. В остальные дни кафе и рестораны по-прежнему смогут принимать посетителей до 12 ночи", - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним также, что в Нижегородской области запрещены корпоративы и любые другие массовые мероприятия с участием коллектива вне помещений места работы.

При этом Нижний Новгород активно украшается к праздникам. На пл. Минина устанавливается главная новогодняя ель. Ранее сообщалось, что в этом году ель будет новой – на свои средства ее приобрел инвестор. Кроме того, со 2 декабря во всех районах города также начали устанавливать новогодние ели - всего более 70 искусственных деревьев.

Для украшения города закуплены световые перетяжки, консоли и объемно-пространственные композиции, которые будут также смонтированы в течение декабря.