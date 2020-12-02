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Общество

Дмитрий Карачевский пропал в Нижнем Новгороде

01 января 2021 12:04  [166] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Дмитрий Карачевский пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь". Мужчине 35 лет.

Он ушел из дома по ул.Суетинской еще 27 декабря.

Приметы: плотного телосложения, рост 185 см, русые волосы, серые глаза, носит очки.

Особые приметы: шрам на ноге.

Связаться с волонтерами можно по номеру 8(831)28-38-200 или 102.

Напомним, что Евгений Монетов пропал в Дзержинске в конце декабря.

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