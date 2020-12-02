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Дмитрий Карачевский пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь". Мужчине 35 лет.
Он ушел из дома по ул.Суетинской еще 27 декабря.
Приметы: плотного телосложения, рост 185 см, русые волосы, серые глаза, носит очки.
Особые приметы: шрам на ноге.
Связаться с волонтерами можно по номеру 8(831)28-38-200 или 102.
Напомним, что Евгений Монетов пропал в Дзержинске в конце декабря.
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