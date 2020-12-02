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Общество

Пожарные извещатели устанавливают в квартирах многодетных семей Городецкого района

03 января 2021 10:43  [497] Общество
Фото: 52.mchs.gov.ru

Фото: 52.mchs.gov.ru

Пожарные извещатели устанавливают в квартирах многодетных семей Городецкого района.

Как сообщили в ГУ МЧС России, данные приборы дают громкий сигнал при появлении возгорания в помещении. Статистика свидетельствует, что благодаря датчикам удалось предотвратить серьезные опасности, грозящие жизни людей.

Согласно предоставленной информации, за 2020-й в Городецком районе было установлено 285 пожарных извещателей.

В региональном главке МЧС России отметили, что акция по установке извещателей для многодетных семей и одиноких престарелых граждан проводится на бесплатной основе.

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