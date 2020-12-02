Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 января Общество

Фото: сайта стопкоронавирус.рф

Еще 482 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 483 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным на 4 января, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 71 785 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 072.

При этом 64 003 жителей Нижегородской области, у которых был коронавирус, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны еще 470 человек, а 17 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 710.

Напомним, более 69,8 тысяч жителей Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией в 2020 году.

Напомним также, что каждый месяц в указ о повышенной готовности вносятся изменения.

К примеру, все школы Нижегородской области переходят на обычный формат обучения после новогодних праздников, с 11 января.

Также 14 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о получении разрешения на открытие театров и концертных залов, но с жесткими ограничениями. В том числе, залы теперь могут быть заполнены только на 30%, антракты отменяются, буфеты и гардеробы должны быть закрыты.

Через два дня, 16 ноября жителям Нижегородской области, которые являются владельцами сезонных абонементов, стали доступны просмотры спортивных матчей на стадионах. Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ.

2 декабря кафе и рестораны, размещенные на территории нижегородских вокзалов и аэропорту, получили разрешение на ночное обслуживание посетителей. Таким кафе можно продавать еду, но реализация алкоголя в ночное время запрещена.