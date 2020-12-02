Лучшие районы по реализации программы "Волонтеры культуры" определены в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Региональное сообщество общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области подвело итоги 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Лучшими по реализации программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура" стали г.о.г. Кулебаки, Вадский, Краснобаковский, Дивеевский и Большеболдинский районы.

В мониторинге учитывались количество учреждений культуры, реализующих добровольческие программы, количество мероприятий с участием волонтеров культуры, участие в федеральных и региональных конкурсах и проектах, наличие муниципальной программы мотивации добровольцев, реализация социокультурных проектов, обучение специалистов, ответственных за работу с добровольцами в сфере культуры.

"В 2021 году мы продолжим развивать программу "Волонтеры культуры" на местном уровне и привлекать в наши проекты неравнодушных жителей. Одним из приоритетных направлений регионального общественного движения станет развитие системы мотивации и поощрения добровольцев в сфере культуры, формирование инфраструктуры для волонтерского сообщества, а также подготовка и реализация мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода", – сказал региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.

Напомним, по итогам 2020 года Нижегородская область вошла в десятку лучших регионов по уровню создания и развития инфраструктуры для регионального сообщества общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров. В 2020 году в Нижегородской области было проведено 2,4 тыс. мероприятий с участием добровольцев в сфере культуры, реализовано 135 социокультурных проектов, в том числе в музеях. В регионе насчитывается 1800 волонтеров культуры, создано 24 волонтерских центра.

Программа "Волонтеры культуры" является одним из ключевых направлений национального проекта "Культура", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".