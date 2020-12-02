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Общество

Пять человек пострадали при лобовом столкновении автомобилей на Похвалинском съезде

05 января 2021 10:00  [563] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пять человек пострадали при лобовом столкновении автомобилей на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 4 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 20:10. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля Mazda (стаж вождения 25 лет) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Mazda, а также водитель и два пассажира Renault Logan. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Теги:
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