Режим работы 50 светофоров изменили в Нижнем Новгороде в 2020 году для снижения пробок Общество

Режим работы 50 светофоров изменили в 2020 году для улучшения пропускной способности нижегородских дорог. Об этом сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" (СМЭУ).

Речь идет о работе светофоров на пересечении ул. Минеева и ул. Космической, ул. Глеба Успенского и ул. Адмирала Нахимова, Нижне-Волжской набережной и Георгиевского съезда, ул. Генерала Ивлиева и ул. Героя Быкова, ул. Просвещенской и ул. Страж Революции, ул. Культуры и ул. Новосоветской, ул. Светлоярской и ул. Станиславского, ул. Циолковского и бульвара Юбилейного, а также светофорных объектов на ул. Ясной и других участках.

Кроме того, на ряде участков дорог организовано координированное управление светофорными объектами. Например, на площади Лядова, на проспекте Гагарина в районе деревни Ольгино, на улицах Родионова и Коминтерна.

Также проведена реконструкция светофорных объектов на перекрестке Анкудиновского шоссе и улицы Полярной с введением его в нормативный режим работы и на Комсомольской площади около торгового центра.