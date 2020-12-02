День открытых дверей пройдет в Навашинском центре занятости Общество

День открытых дверей для граждан старше 50 лет пройдет в Навашинском центре занятости 12 января 2021 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

В частности, специалисты помогут выбрать варианты возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами в поиске работы, существующими вакансиями видами, проинформируют о программах профессионального обучения.

Напомним, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, органами службы занятости населения Нижегородской области с начала 2019 года проводятся мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения. В 2020 году обучение прошли 939 жителей Нижегородской области. Обучение организуется с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности и осуществляется бесплатно за счет средств федерального и областного бюджетов.