Последние новости рубрики Общество
10 января 2021 00:01  [177] Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января
09 января 2021 19:36  [348] Нижний Новгород признан "Новогодней столицей России-2022"
09 января 2021 16:14  [293] Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде
09 января 2021 15:44  [206] Андрей Чертков намерен поддерживать активные и творческие семьи Кстова
09 января 2021 11:20  [224] Иван Носков требует усилить работы по вывозу снега в Дзержинске
09 января 2021 10:31  [233] Почти 20 млн экспертиз мяса, рыбы и молока провела нижегородская госветслужба в 2020 году
09 января 2021 10:25  [211] Рынок труда в Нижегородской области постепенно начал выходить из кризиса, - служба занятости
08 января 2021 19:20  [307] Около 150 куб. м. веток и мусора вывезли с контейнерных площадок Приокского района Нижнего Новгорода
08 января 2021 19:02  [280] Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
08 января 2021 15:07  [554] Замгубернатора прокомментировал "воскрешение" мужчины в нижегородском морге
Общество

День открытых дверей пройдет в Навашинском центре занятости

08 января 2021 09:48  [313] Общество

День открытых дверей для граждан старше 50 лет пройдет в Навашинском центре занятости 12 января 2021 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

В частности, специалисты помогут выбрать варианты возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами в поиске работы, существующими вакансиями видами, проинформируют о программах профессионального обучения.

Напомним, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, органами службы занятости населения Нижегородской области с начала 2019 года проводятся мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения. В 2020 году обучение прошли 939 жителей Нижегородской области. Обучение организуется с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности и осуществляется бесплатно за счет средств федерального и областного бюджетов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph